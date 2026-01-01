Haberler

Kayganlaşan yol kaza getirdi, tır yol kenarına devrildi

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Olayda yaralanan olmadı, ancak tırda maddi hasar meydana geldi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Ergani-Elazığ yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yoğun kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda, yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

