Seyir halindeki tır kayganlaşan yolda devrildi
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kaygan yolda devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale ederek hastaneye kaldırdı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kayganlaşan yolda devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı'nda seyir halindeki tır, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa