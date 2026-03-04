Haberler

Devrilen tır park halindeki 7 araca çarptı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tır devrilerek park halindeki 7 araca çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tır, devrilerek park halindeki 7 araca çarptı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Konak Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde seyir halindeki saman yüklü 63 AEE 079 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek, 7 araca çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
