Diyarbakır’da tır devrildi: 1 yaralı
Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi.
Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır Çınar kara yolu Beşpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yoldan çıkıp yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazaya yaralanan tır şoförü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı