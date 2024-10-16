Diyarbakır'da Terör Propagandası Yapan 15 Kişi Gözaltına Alındı

Diyarbakır Valiliği, 13 Ekim tarihinde DEM Parti milletvekilleri tarafından yapılan açıklama sırasında, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte 13 Ekim'de DEM Parti milletvekilleri tarafından yapılan açıklama sırasında, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 15 kişinin daha bu sabah gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 8 şüphelinin yakalanma çalışmalarının devam ettiği, Diyarbakır'ın huzurunu bozmak isteyenlere kesinlikle müsamaha göstermeyecekleri kaydedildi.

13 Ekim'de ise 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. - DİYARBAKIR