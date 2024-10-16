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Diyarbakır'da Terör Propagandası Yapan 15 Kişi Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da Terör Propagandası Yapan 15 Kişi Gözaltına Alındı
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Diyarbakır Valiliği, 13 Ekim tarihinde yapılan açıklamalar sırasında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca, 8 şüphelinin yakalanma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Diyarbakır Valiliği, 13 Ekim tarihinde DEM Parti milletvekilleri tarafından yapılan açıklama sırasında, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte 13 Ekim'de DEM Parti milletvekilleri tarafından yapılan açıklama sırasında, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 15 kişinin daha bu sabah gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 8 şüphelinin yakalanma çalışmalarının devam ettiği, Diyarbakır'ın huzurunu bozmak isteyenlere kesinlikle müsamaha göstermeyecekleri kaydedildi.

13 Ekim'de ise 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Valiliği Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Terör

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