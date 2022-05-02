AVM önünde iki grup tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi

Yenişehir ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde gençlerden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İki taraf, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

OLAY CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Kavgada yere düşen bir kişinin başına tekmeyle vurulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Taraflar alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri ve çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa