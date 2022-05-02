AVM önünde iki grup tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da bir AVM önünde gençlerden oluşan iki grup arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kavgada yere düşen bir kişinin başına tekmeyle vurulduğu görüldü.
Yenişehir ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde gençlerden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İki taraf, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.
OLAY CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Kavgada yere düşen bir kişinin başına tekmeyle vurulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Taraflar alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri ve çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa