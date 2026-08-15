Diyarbakır'da tefecilik ve nitelikli yağma operasyonu: 2 tutuklama
Diyarbakır'da düzenlenen 'tefecilik' ve 'nitelikli yağma' operasyonunda 3 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 331 fişek ve 3 POS cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da "tefecilik" ve "nitelikli yağma" operasyonunda silah, şarjör, mermi ve POS cihazları ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 331 adet fişek, 3 adet POS cihazı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.T., M.T. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, S.Y. ise adli makamlarca serbest bırakıldı.