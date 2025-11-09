Diyarbakır'da Tedavi Gören Polis Memuru Hastaneden Kaçtı
Hakkari'de görevli polis memuru İsmail T., siroz teşhisiyle Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi görürken kaçtı. Arama çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Hakkari'de görevli polis memuru İsmail T., siroz teşhisiyle 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesine getirildi. Tedavi gören İsmail T., perşembe günü sabah saatlerinde hastaneden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.
İsmail T., AFAD, itfaiye, polis Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ve Dicle Nehri'nde aranıyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa