Otomobil tarlaya yuvarlandı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otomobilin tarlaya uçtuğu kazada, sürücü yara almadan kurtuldu. Olay yerine jandarma ekibi sevk edilerek inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tarlaya uçan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Övündüler Mahallesi Tokaçlı Küme Evleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
