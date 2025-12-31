Haberler

Buzlanma kazayı beraberinde getirdi

Buzlanma kazayı beraberinde getirdi
Güncelleme:
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen kazada, kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi, alt geçitte aydınlatma direğine çarptı. Olayda 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi alt geçitte aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, alt geçitte aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

