Buzlanma kazayı beraberinde getirdi
Olay, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, alt geçitte aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa