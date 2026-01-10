Haberler

Otomobil takla attı, sürücü ağır yaralandı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak devrildi. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Ergani kara yolu Kömürtaş köyü mevkiinde Emre G. idaresindeki 63 VL 278 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu takla atarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

