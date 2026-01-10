Otomobil takla attı, sürücü ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Ergani kara yolu Kömürtaş köyü mevkiinde Emre G. idaresindeki 63 VL 278 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu takla atarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR