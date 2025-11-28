Diyarbakır'da Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen kazada takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 21 AIB 545 plakalı otomobil, takla atıp ters döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR