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Kız çocuğunun tacize uğradığını duyan vatandaşlar sokağa dökülüp şüpheliyi dövdü

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da bir kız çocuğunu metruk binada taciz ettiği öne sürülen şahıs, mahalleyi sokağa döktü. Mahallelinin darbettiği şahıs, polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı.

Dün gece saatlerinde Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde iddiaya göre, gece saatlerinde bir kız çocuğunu metruk bir evde taciz eden şahıs, mahalledekilerin fark etmesiyle sokak ortasında darp edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sesleri duyan vatandaşlar da olaya dahil oldu. Darp edilen şahıs, olay yerine çağrılan güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Bağlar 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

DOĞAN KEMER :

adalet bitmiş cezasını milletimiz veriyor.adalet diye geldiler adaletsizliği yaşatıyorlar.akp-mhp lütfen çekilin yeter artık

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