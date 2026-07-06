SUV araç yangında kullanılamaz hale geldi
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde seyir halindeki bir SUV araç, motor kısmından alev alarak kullanılamaz hale geldi. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Diyarbakır'da SUV araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Ergani ilçesinde seyreden SUV tipi araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev motor kısmından alev aldı. Aracı yol kenarına çeken sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı