Diyarbakır'da Sulama Kanalında Boğulma Olayı

Diyarbakır'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

Merkez Yenişehir ilçesinde Hantepe Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli Samir Yadi (17), bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu çocuğun cesedi bulundu. Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. - DİYARBAKIR