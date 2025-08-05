Diyarbakır'da Sulama Kanalında Boğulma Olayı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 17 yaşındaki Suriyeli Samir Yadi, akıntıya kapılarak boğuldu. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda çocuğun cesedi bulundu.
Diyarbakır'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu.
Merkez Yenişehir ilçesinde Hantepe Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli Samir Yadi (17), bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu çocuğun cesedi bulundu. Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa