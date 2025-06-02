Diyarbakır'da Sulama Kanalına Düşen Kişi için Arama Çalışmaları Başlatıldı

Diyarbakır'da Sulama Kanalına Düşen Kişi için Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalına düştüğü düşünülen Yusuf Bilgin için arama çalışmaları başlatıldı. Ailesinin kaybolduğunu bildirmesi üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Diyarbakır'da sulama kanalına düştüğü değerlendirilen kişi için arama çalışmaları başlatıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalına düştüğü değerlendirilen kişiyi bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Güzderesi Mahallesi'nde Yusuf Bilgin'den haber alamayan yakınları arama çalışması başlattı. Aile, arama çalışmalarında mahalleden geçen sulama kanalı kenarında ayak izlerine denk gelmesiyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık, Batman'dan da itfaiye ve ANDA ekibi sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama çalışmaları başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - 3.Sayfa
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