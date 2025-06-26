Diyarbakır'da Sulama Havuzunda Boğulma Olayı

Diyarbakır'da Sulama Havuzunda Boğulma Olayı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sulama amacıyla kullanılan havuza giren 28 yaşındaki Rojhat Polat, dengesini kaybederek boğuldu. Olay yerine yapılan müdahalelere rağmen genç adam hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sulama amaçlı kullanılan havuza giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Kayayolu Mahallesi'nde sulama amaçlı kullanılan havuza giren Rojhat Polat (28), dengesini kaybederek battı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, Polat'ı sudan çıkartıp yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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