Diyarbakır'da Suçüstü: 74 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında uzun süredir aranmakta olan kişilerin de bulunduğu toplam 74 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan operasyonlarda 2 yıl ile 20 yıl ve üzeri aranan kişilerin de bulunduğu 74 kişiyi yakaladı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, yakalanan şahısların adli makamlara sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile icra edilen operasyonlarda, aralarında "Çocuğun Cinsel İstismarı, Hırsızlık, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Konutta ve Eklentilerinde Yağma, Ruhsatsız Silah ve Mermileri Taşıma veya Bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 20 yıl ve üzeri 2, 10 yıl ve 20 yıl arası 5, 5 yıl ve 10 yıl arası 17, 2 yıl ve 5 yıl arası 23, 2 yıl altı 27 olmak üzere toplamda 74 kişi yakalanmıştır. Yakalanan 74 kişi adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

