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Diyarbakır'da Silahlı Saldırıda Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Umut Yurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'da silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19 Mart'ta Umut Yurt ve ismi öğrenilmeyen bir kişinin içinde olduğu araç, Diyarbakır-Bismil kara yolunun Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırada ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilenlerden Yurt, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yurt'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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