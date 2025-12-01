Haberler

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: İki Kardeş Yaralandı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolda yürüyen iki kardeş, düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay, Bağlar ilçesi Oryıl mevkiinde meydana geldi. Kardeş oldukları öğrenilen 2 kişi, yolda yürüdükleri sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. 2 kardeş olayın ardından kanlar içinde yerde kalırken, şahıslar bölgeden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. - DİYARBAKIR

