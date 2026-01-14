Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 4 tutuklama
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir Kur'an kursuna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Bağcılar Mahallesi'ndeki bir Kur'an kursuna çocuğunu getiren Yasin Acun'un ölümüne ve kursun güvenlik görevlisi O.Ç'nin (35) yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR
