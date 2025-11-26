Diyarbakır'da halı saha dönüşü otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da halı saha dönüşü silahlı saldırı düzenlenen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 134. Sokak'ta yaşandı. Halı sahada taraflar arasında başlayan tartışma, sokağa taştı. Kapüşonlu bir şahıs, halı sahadan dönen 2 kişinin içinde olduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Sefer Tan (30), sevk edildiği özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. A.T.'nin (36) ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR