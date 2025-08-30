Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin ölü sayısı 3'e yükseldi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 Ağustos'ta Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit'in öldüğü, 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 25 yaşındaki Kerem Uğurkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Uğurkan'ın cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden O.M, N.M, M.M, M.E, A.E. ve A.S. sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere 7 şüpheli serbest bırakılmıştı. - DİYARBAKIR

