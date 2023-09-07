Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından silahla başından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından silahla başından vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Sanat Sokağı'nda taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Başından vurulan M.U. (35) ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.U.'nun hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR