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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 3 Ölü, 3 Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 3 Ölü, 3 Yaralı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ında Çermik ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüş, kardeşler Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman hayatını kaybetmişti. Biri ağır 3 kişi de yaralanmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı, firari bir kişi arama çalışmaları ise sürüyor.

Mahallede geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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