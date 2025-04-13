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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 22 Şüpheli Tutuklandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili 30 kişi gözaltına alındı, bunlardan 22'si tutuklandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki aile arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, biri polis 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 22 şüpheli tutuklandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 8 Nisan'da iki aile arasında yaşanan husumet sonucu meydana gelen silahlı kavgada, 1 polis memuru silahla yaralanmıştı. Olayın taraflarından 1 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 30 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 5 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 22'si tutuklandı. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 22 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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