Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Feritköşk Mahallesi Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda olaya karıştıkları belirlenen 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR