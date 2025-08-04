Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 12 Yaralı, 9 Gözaltı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 12 Yaralı, 9 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kahvehanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı. Kurşunlar tüp dolu dükkana isabet ederken, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 12 kişinin yaralandığı silahlı kavgada facianın eşiğinden dönüldü. Kurşunlar tüp dolu dükkana isabet ederken, olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, dün akşam iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 12 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edilmişti. Silahlı kavgada, facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Kurşunların, iki otomobile isabet etmesi yanı sıra, tüp dolu dükkana da isabet ettiği görüntülendi.

Olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yatak sahnesiyle gündeme gelen Mine Kılıç için ayrılık iddiası kulislerde

Yatak sahnesi tartışma yaratmıştı! Ünlü oyuncu hakkında bomba iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu

14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Ünlü oyuncu gelin oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.