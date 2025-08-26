Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Tutuklama

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, daha sonra otomobilin yakıldığı olayda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve bir otomobilin de ateşe verildiği kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçenin Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde 22 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada M.T. (24) ağır yaralanmış ve bir otomobil ateşe verilmişti. M.T, 23 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şırnak Üniversitesi'nde iki gözde bölüm öğrencisiz kaldı

Koca üniversitede iki gözde bölüm öğrencisiz kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir market kasalar dolusu domatesi çöpe döktü

Zincir marketin yaptığına bak! Görüntülerdeki detay yürekleri dağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.