Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Tutuklama

Diyarbakır'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, daha sonra otomobilin yakıldığı olayda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve bir otomobilin de ateşe verildiği kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçenin Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde 22 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada M.T. (24) ağır yaralanmış ve bir otomobil ateşe verilmişti. M.T, 23 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. - DİYARBAKIR