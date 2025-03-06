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Diyarbakır'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, üzeri taşlarla kapatılmış silah, el bombası ve mühimmat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 2 el bombası, 2 kaleşnikof tüfeği, 2 tabanca ve çeşitli mühimmat bulundu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde üzeri taşlarla kapatılmış silah, el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kayacık Mahallesi kırsalında silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, icra edilen operasyon sonucunda Kayacık Mahallesi kırsalında kayanın altına gizlenmiş ve üzeri taşlarla kapatılmış vaziyette 2 adet el bombası, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait 5 adet şarjör ile 24 adet fişek, 2 adet tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör ile 29 adet fişek, bin 27 adet bixi mühimmatı ve 2 adet piknik tüpü ele geçirildiği kaydedildi.

Ele geçirilen el bombaları ve piknik tüpleri yerinde imha edilmiş olup yakalanan silah ve mühimmatlar muhafaza altına alındığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili olarak Lice Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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