Tır otomobilin üstüne devrildi
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde seyir halindeki bir tır, ana yola girmeye çalışan otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmamakla birlikte araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, kırsal Akdiken Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, akaryakıt istasyonundan ana yola girmeye çalışan otomobilin üstüne devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı