Diyarbakır'da seyir halindeki taksi alev aldı

Diyarbakır'da seyir halindeki bir taksi alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda seyreden plakası öğrenilemeyen bir taksi, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücü aracı sağa çektikten sonra taksiden indi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR