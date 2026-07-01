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Diyarbakır'da otomobil bomba gibi patladı

Diyarbakır'da otomobil bomba gibi patladı
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motor kısmından patlayarak alev aldı. Sürücü kendini dışarı atarken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde seyir halindeki otomobil bomba gibi patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Dicle ilçesi Üçyol mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, bir anda patlayıp alev aldı. Sürücü can havliyle kendini dışarı atarken alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin de müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamanın aracın motor kısmından kaynaklı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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