Diyarbakır'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeki otomobil alev adlı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken araç küle döndü.

Olay Çınar ilçesi Bağacık köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevler bir anda tüm aracı kaplarken sürücü can havliyle kendini araçtan dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası alev küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR