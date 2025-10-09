Diyarbakır'da Seyir Halindeki Kamyon Alev Aldı
Diyarbakır Kayapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir kamyon, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.
Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki 4. Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen kamyon, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa