Haberler

Diyarbakır'da seyir halindeki araç alev aldı

Diyarbakır'da seyir halindeki araç alev aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde seyir halindeki bir araç bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde seyir halindeki araç bir anda alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu

Kırkpınar ağalık ihalesinde rekor teklif! Yanına yaklaşabilen olmadı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer: Yiğit Çolak

G.Saray'dan ayrıldı, Fener'e imza attı
Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, Japonya'da depreme yakalandı

Ünlü şarkıcı gittiği ülkede depreme yakalandı
Balıkesir'i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi

Tatil cennetimizi dumanlar sardı! 3 ayrı noktadan alevler yükseldi
Diyarbakır'da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı

Cami içindeki görüntü şaşırttı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Salih Özcan Beşiktaş'a transfer oluyor! Alacağı maaş bile belli

Süper Lig devine hayırlı olsun! Alacağı maaş bile belli
Dünyanın takdirini kazanmışlardı! Ülkelerinde kahramanlar gibi karşılandılar

Dünyanın takdirini kazanmışlardı! Ülkelerinde kahraman gibi karşılandılar