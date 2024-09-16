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Diyarbakır'da Şehirler Arası Otobüs Denetimleri Sırasında 19 Araçta Kural İhlali Tespit Edildi

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Diyarbakır'ın Ergani İlçe Bölge Trafik Denetleme ekipleri, 01 Eylül - 16 Eylül 2024 tarihleri arasında 202 şehirler arası otobüsü denetledi. Emniyet kemeri, araç güvenliği ve diğer kurallar kontrol edildi. 19 araçta kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Bölge Trafik Denetleme ekipleri, 01 Eylül 2024 ile 16 Eylül 2024 tarihleri arasında toplamda 202 adet şehirler arası otobüs denetledi.

Bu denetlemelerde emniyet kemeri, şehirler arası otobüs ve genel araç güvenliği kontrolleri yapılarak takograf kullanımı, sürücü süreleri, araç muayenesi, hız sınırı ve fazla yolcu gibi kurallar dikkatle incelendi.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen 19 araç için ise cezai işlem uygulandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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