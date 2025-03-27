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Diyarbakır'da Sebze Deposunda Yangın Çıktı

Diyarbakır'da Sebze Deposunda Yangın Çıktı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sebze kasalarının toplatıldığı depoda çocukların ateş yakması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir müdahale ile söndürdü.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sebze kasalarının toplatıldığı depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Mescid Mahallesi Azizoğlu Caddesi'nde sebze kasalarının toplatıldığı depoda iddiaya göre çocukların ateş yakması sonucu yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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