Diyarbakır'da Kereste Deposunda Yangın Çıktı
Diyarbakır'da sanayi sitesinde bulunan bir kereste deposunda yangın meydana geldi. Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Olay yerinde söndürme çalışmaları devam ediyor ve yetkililer durum hakkında bilgi veriyor.
Diyarbakır'da sanayi sitesinde bulunan kereste deposunda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa