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Diyarbakır'da Saman Yüklü Kamyon Devrildi: Ölü ve Yaralı Yok

Diyarbakır'da Saman Yüklü Kamyon Devrildi: Ölü ve Yaralı Yok
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Kızılçıbuk ve Alabuğday mahalleleri arasında saman yüklü bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Yola samanlar savrulurken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı; araçta maddi hasar oluştu. Çevredekiler yardım ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Çermik ilçesinde Kızılçıbuk ve Alabuğday mahalleleri arasında saman taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Samanlar yola savrulurken çevredeki vatandaşların yardım ettiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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