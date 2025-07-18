Diyarbakır'da Şahıs Aracını ve Kendini Yaktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kişi, hafif ticari aracına yakıcı madde dökerek önce aracını, ardından da kendisini yaktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sönerken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir şahıs önce aracını, sonra kendini yaktı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bağcılar Mahallesi'ndeki sitede bir şahıs, hafif ticari aracına yakıcı madde dökerek önce aracını daha sonra kendisini yaktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İsmi öğrenilmeyen şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa