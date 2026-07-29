Diyarbakır’da refüje çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkıp takla attı.
Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkıp takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza eski Siverek yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkıp ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı