Diyarbakır'da Patenli Genç, Araç Arkasında Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda bir patenli genç, bir aracın arkasına tutunarak kilometrelerce ilerledi. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da patenli genç, akşam saatlerinde bir aracın arkasına tutunarak ilerledi. Yürekleri ağızlara getiren anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda yaşandı. Anayolda seyir halinde bulunan bir otomobilin arkasına tutunan patenli genç kilometrelerce bu şekilde ilerledi. Kollarını aracın bagaj kısmına bırakan gencin rahat tavırları dikkat çekti. Yürekleri ağızlara getiren anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Patenli genç bir süre sonra gözden kayboldu. - DİYARBAKIR

