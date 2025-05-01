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Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde park halindeki Fiat Tofaş marka otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü; ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde park halindeki Fiat Tofaş marka otomobil alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, park halindeki Fiat Tofaş marka otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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