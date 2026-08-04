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Diyarbakır'da Park Halindeki Kamyonet Alev Aldı

Diyarbakır'da Park Halindeki Kamyonet Alev Aldı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde park halindeki bir kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda yaralanan olmadığı ve yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Mevlana Halit Mahallesi 377'inci Sokak'ta park halinde olan kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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