Diyarbakır'da Park Halindeki Araçların Üzerine Çıkan Otomobil Şaşırttı

Diyarbakır'da Park Halindeki Araçların Üzerine Çıkan Otomobil Şaşırttı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, park halindeki iki aracın üzerine çıktı. Kazada can kaybı veya yaralanma olmaması dikkat çekti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halinde bulunan iki aracın üzerine çıktı. Ortaya çıkan görüntü görenleri şaşkına çevirdi.

Kaza Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Cemiloğlu Caddesi'nde meydana geldi. 21 BB 328 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park eden 2 araca çarpıp üzerlerinde asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aracın durumu görenleri şaşkına çevirirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

