Diyarbakır'da Park Halindeki Araç Alev Aldı

Diyarbakır'da Park Halindeki Araç Alev Aldı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki Fiat Tofaş marka otomobil aniden alev aldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki Fiat Tofaş marka otomobil alev topuna döndü. Vatandaşlar o anları film izler gibi izledi.

Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Fiat Tofaş marka otomobil, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri ise o anları film izler gibi izledi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
