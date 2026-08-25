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Diyarbakır'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Diyarbakır'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobilin çarpıştığı kazada, çarpışmanın şiddetiyle araçlar refüje savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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