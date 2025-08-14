Diyarbakır'da Otomobilin Takla Atması Sonucu 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Aşağıkonak Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR