Diyarbakır'da Otomobilin Takla Atması Sonucu 2 Yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrilerek takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Aşağıkonak Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa