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Diyarbakır'da Otomobile Saldıran Şahıs Kamerada

Diyarbakır'da Otomobile Saldıran Şahıs Kamerada
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çöpleri yola saçan bir kişi, yoldan geçen bir otomobile saldırmaya çalıştı. Olay anı bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir şahıs, çöpleri yola dağıtıp yoldan geçen bir otomobile saldırdı.

İlçenin Huzurevleri Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen bir şahıs, önce çöpleri dağıttı, sonra yoldan geçen bir otomobilin kapısını açmaya çalışıp saldırmak istedi. Otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşırken başka bir otomobilin sürücüsü ise geri giderek şahıstan uzaklaşmaya çalıştı. Şahsın tüm bu anları bir daireden cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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